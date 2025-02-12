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لبنان

من قصر بعبدا... هذا ما قاله الحريري

Lebanon 24
12-02-2025 | 07:33
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استقبل رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون الرئيس سعد الحريري في قصر بعبدا.
 
 
وهنأ الحريري رئيس الجمهورية بانتخابه، وبحث معه في تطورات الأوضاع الراهنة.
 
 
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وبعد اللقاء، غادر الحريري قصر بعبدا، واكتفى بالقول للصحافيين "اسمعوني الجمعة".
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