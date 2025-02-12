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لبنان

منح دراسية بولندية للجامعة اللبنانية

Lebanon 24
12-02-2025 | 07:37
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استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، سفيرة جمهورية بولندا في لبنان الدكتورة "Alelsandra Bukowska -"McCabe التي أبدت رغبتها بإقامة أفضل العلاقات الأكاديمية بين جامعات بلادها والجامعة اللبنانية.
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كما أبدت السفيرة البولندية استعدادها لتقديم منح دراسية لطلاب الجامعة اللبنانية في اختصاصات متعددة أبرزها الطب والعلوم.

ووجهت السفيرة دعوة إلى الجامعة اللبنانية للمشاركة في تكريم العالِمة العالمية "ماري سكوودوفسكا كوري" الذي سينظم في عدة جامعات مرموقة.
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