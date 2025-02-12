منح دراسية بولندية للجامعة اللبنانية

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كما أبدت السفيرة البولندية استعدادها لتقديم منح دراسية لطلاب الجامعة اللبنانية في اختصاصات متعددة أبرزها الطب والعلوم.ووجهت السفيرة دعوة إلى الجامعة اللبنانية للمشاركة في تكريم العالِمة العالمية "ماري سكوودوفسكا كوري" الذي سينظم في عدة جامعات مرموقة.