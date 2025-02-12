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لبنان

سرقات كثيرة حصلت في الضاحية الجنوبيّة.. قوى الأمن أوقفت الفاعل وهذه هويّته (صورة)

Lebanon 24
12-02-2025 | 07:54
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة لأموال من داخل محال تجارية، وهواتف خلوية ومحافظ جيب من داخل سيارات في الضاحية الجنوبية لبيروت من قبل شخص مجهول.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من تحديد هوية الفاعل ومكان تواجده، حيث رصدته واوقفته في محلة حي السلم بتاريخ 11-2-2025، وهو:

– م. ع. (من مواليد عام 1989، مصري الجنسية)

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وانه يتعاطى المخدرات.

لذلك، بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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