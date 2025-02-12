بري تابع تطورات الأوضاع خلال لقائه الرئيس ميقاتي ووزير خارجية البرتغال

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية .



الرئيس بري إستقبل أيضاً وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل بحضور سفيرالبرتغال في لبنان فاندا سيكيرا والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية إضافة للعلاقات الثنائية .

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