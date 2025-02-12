صيد نادر في بحر صور.. سمكة "تونا" يتهافت عليها المواطنون (صورة)

تمكن الاخوان الصيادان محمد وعلي زعتر من اصطياد سمكة "تونا" نادرة تزن اكثر من 150 كيلو غراما وذلك في منطقة بحر صور لجهة رأس العين.

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وتم بيع سمكة التونا بعشرين دولارا للكيلوغرام الواحد حيث تهافت على شرائها العديد من المواطنين.واعتبر الصياد محمد ان "نوع هذه الأسماك في بحرنا نادرة وهي ذات الزعنف الأصفر حيث تستحوذ على طلب كبير في المطاعم كما يستعمل لحمها لوجبات السوشي.