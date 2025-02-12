Advertisement

لبنان

صيد نادر في بحر صور.. سمكة "تونا" يتهافت عليها المواطنون (صورة)

Lebanon 24
12-02-2025 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1319460-638749694932801217.png
Doc-P-1319460-638749694932801217.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 تمكن الاخوان الصيادان محمد وعلي زعتر من اصطياد سمكة "تونا" نادرة تزن اكثر من 150 كيلو غراما وذلك في منطقة بحر صور لجهة رأس العين.
 
وتم بيع سمكة التونا بعشرين دولارا للكيلوغرام الواحد حيث تهافت على شرائها العديد من المواطنين.
Advertisement

واعتبر الصياد محمد ان "نوع هذه الأسماك في بحرنا نادرة وهي ذات الزعنف الأصفر حيث  تستحوذ على طلب كبير في المطاعم كما يستعمل لحمها لوجبات السوشي.

لبنان

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:56 | 2025-02-12
09:48 | 2025-02-12
09:45 | 2025-02-12
09:16 | 2025-02-12
09:00 | 2025-02-12
08:53 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24