لجنة الشؤون الخارجية تستعرض الوضع في الجنوب ودعم الجيش

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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المعنية.بعد الجلسة، قال النائب علامة: "كان هناك لقاء للجنة الشؤون الخارجية مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السيدة جنين بلاسخارت، والهدف من الاجتماع الاطلاع اكثر على الوضع في الجنوب. اليوم، هناك انتهاكات العدو الاسرائيلي والتأخر في الانسحاب، وكانت فرصة لنتحدث اكثر عن القرار 1701 ومندرجاته وضرورة تطبيقه، ليستكمل لبنان مسار الاستقرار في الجنوب، وكانت فرصة ايضا لطرح الزملاء النواب اسئلة حول موضوع دعم الجيش اللبناني".تابع: "علمنا أن الجيش بحاجة إلى حوالى مليار دولار تقريبا من الدعم، وهذا مطلوب سريعا، وكأنه استنتجنا ان هناك الكثير من الأمور المطلوبة من الإصلاحات التي من الممكن ان تقوم بها الدولة اللبنانية والحكومة لجهة المساعدات للجيش اللبناني او لمكان آخر، بالاضافة إلى ما يمكن ان نحققه عن طريق الإصلاحات المنشودة".وأشار الى انه تم التطرق الى "الوضع عند الحدود بين لبنان وسوريا، وفي رأي الامم المتحدة يأخذ في جزء منه علاقة بالمناكفات المتعلقة بالتهريب، والشق الثاني، ونتمنى ان لا ياخذ طابعا مذهبيا له علاقة بالمشاكل عند الحدود وهذا الوضع ستتم مراقبته".وأعلن انه "تم الاتفاق على عقد لقاءات اخرى مع الامم المتحدة لنستطيع ان نتحدث اكثر في النقاط الـ 13 التي يطالب بها لبنان والتي تأتي ضمن حدوده المعترف بها، وبرأي جميع الحاضرين ان لبنان لديه حجة قوية ولديه المستندات القانونية الكافية لكي يستطيع ان يثبت حدوده كما تم ترسيمها في سنة 1949 واتفقنا ان نتابع هذا الموضوع في جلسات أخرى". (الوكالة الوطنية للإعلام)