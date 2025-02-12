السفير الأوسترالي زار ضريح الرئيس الحريري

زار السفير الأوسترالي في لبنان أندرو بارنز قبل ظهر اليوم ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت ووضع إكليلا من الزهر، لمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاده.



كما زار الضريح النائب إيهاب مطر، حيث قرأ الفاتحة ووضع إكليلا من الزهر.

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