عودة خدمات "ألفا".. واعتذار للمشتركين

أعلنت شركة "ألفا" أن الخدمات عادت إلى طبيعتها.



وقالت في بيان: "عطفاً على بيانها السابق، تحيط شركة ألفا مشتركيها علماً بأن خدماتها قد عادت إلى طبيعتها".



أضاف البيان: "تعتذر ألفا عن أي إزعاج قد تكون قد تسببت به".

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