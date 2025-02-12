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لبنان

عودة خدمات "ألفا".. واعتذار للمشتركين

Lebanon 24
12-02-2025 | 08:14
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أعلنت شركة "ألفا" أن الخدمات عادت إلى طبيعتها.

وقالت في بيان: "عطفاً على بيانها السابق، تحيط شركة ألفا مشتركيها علماً بأن خدماتها قد عادت إلى طبيعتها".

أضاف البيان: "تعتذر ألفا عن أي إزعاج قد تكون قد تسببت به".
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خدمات

"ألفا"..

اعتذار

للمشتركين

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