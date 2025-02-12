نائب "حزب الله" عن البيان الوزاري: المقاومة ليست حبراً على ورق

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احيا حزب الله الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة زبقين الجنوبية ، بحضور عضو كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة الذي أشار إلى" أنّ المقاومة ليست حبراً على ورق ليطالعنا بعض الكتبة بأنّ البيان الوزاري آتٍ ليضرب المقاومة"، مشدداً على أنّ" المقاومة هي سلوك يتحرك في كل لحظة ولا يستدعي هذا السلوك أن نقرّه بحبر على ورق، وبالنسبة لنا عندما تكون أرضنا محتلة، فهو لا يساوي الحبر الذي كتب فيه ولا يساوي الورق الذي كتب عليه".وأشار إلى زيارة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط إلى لبنان حيث تحدثت عن عزل المقاومة ومنع مشاركة حزب الله في الحكومة، لافتاً إلى أنّه" في اليوم التالي تشكلت الحكومة وتمثل فيها حزب الله وأمل".وقال :" لو كان الكلام الأميركي والمشروع الأميركي قضاءً وقدراً لكان من المفروض منذ الـ 2006 أن يتحقق الشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به "غوندوليزا رايس" آنذاك، والآن نحن أمام واهم اسمه ترامب يتصرف على قاعدة أنه فرعون وأنه الرب الاعلى الذي يجب أن يشير فيطاع، وهذا وهمه، ولكن الأمور على الأرض مختلفة".وختم: "المقاومة في قوتها واقتدارها وحاضرة وثابتة وهي رهن الاشارة لتوقيت قيادة المقاومة في كل التفاصيل، نعم لقد انتصرنا لأننا كسرنا كل أهداف إسرائيل، وحققنا الأهداف التي رفعناها في ظل الحرب".