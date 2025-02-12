ميقاتي استقبل الحريري: نتمنى ان تتلاقى القيادات اللبنانية على كل ما يساعد في حلّ الملفات

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس سعد الحريري عصر اليوم في دارته في بيروت حيث جرى بحث الاوضاع اللبنانية.
وفي خلال اللقاء، هنأ الرئيس ميقاتي الرئيس الحريري بسلامة العودة. وتمنى ان تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من الجاري مناسبة لتعزيز الوحدة بين اللبنانيين والالتقاء على كلمة سواء.
كما تمنى ان تتلاقى القيادات اللبنانية على كل ما يساعد في حل الملفات السياسية والاقتصادية والامنية التي يعاني منها لبنان.
بدوره نوّه الرئيس الحريري بالجهد الكبير الذي قام به الرئيس ميقاتي خلال توليه رئاسة الحكومة.
الوفاء للمقاومة
واستقبل ميقاتي وفدا من "كتلة الوفاء للمقاومة" ضم الوزير السابق محمد فنيش والنائب أمين شري وتسلّم منهما دعوة للمشاركة في تشييع السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في مدينة كميل شمعون الرياضية.