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لبنان

وزير الإعلام تفقد استوديو إذاعة لبنان الناطقة باللغة الفرنسية

Lebanon 24
12-02-2025 | 09:56
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تفقد وزير الإعلام الدكتور بول مرقص استوديو إذاعة لبنان الناطقة باللغة الفرنسية، التي تنظم برنامجا في "اليوم العالمي للإذاعة"، الذي يحمل هذا العام عنوان "التغيير المناخي".

ويبث هذا البرنامج غدا، ويتضمن مقابلات مع مسؤول الإعلام والتواصل في اليونسكو جورج عواد ومسؤول قسم الإعلام والمناصرة في اليونيسف لبنان كريستوف بوليراك، إضافة إلى عروض فنية بقيادة الفنانة ميسا جلاد. 
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