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لبنان

وهاب تسلم من وفد "حزب الله" دعوة للمشاركة في تشييع نصرالله

Lebanon 24
12-02-2025 | 10:35
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استقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب وفدا من قيادة "حزب الله" برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي يرافقه عضو المجلس حسن حدرج ومعاون العلاقات الوطنية سعيد نصر الدين.

وسلم الوفد وهاب وقيادة التوحيد العربي دعوة للمشاركة في تشييع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والامين العام السيد هاشم صفي الدين.
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وبعد اللقاء، أكد المجتمعون في بيان مشترك، ان "هذا التشييع كسب قوة جديدة على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم وينظرون الى ان يعلن لبنان يوم التشييع يوم حداد رسمي"، منبهين الى "مخطط ترامب حول تصفية القضية الفلسطينية ودعوته الى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والسيطرة الاميركية على القطاع وتأييده ضم إسرائيل للضفة الغربية".

ودعوا "للوقوف الى جانب الدول العربية التي تواجه هذه البلطجة الاميركية وتحديدا مصر والاردن والسعودية والضغوطات التي تمارس عليها والتي تأتي في سياق التآمر على القضية الفلسطينية وتصفيتها"، داعين "المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في منع هذا المسار المهدد للسلم والامن الدوليين".

وأكدوا ثقتهم بـ"الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة هذا المخطط التدميري"، مبدين حرصهم على "الاستقرار السياسي الداخلي"، داعين الى "انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية التي احتلها". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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