ميقاتي استقبل وفدا من "الوفاء للمقاومة" وتسلّم دعوة للمشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي وفدا من "كتلة الوفاء للمقاومة" ضم الوزير السابق محمد فنيش والنائب أمين شري وتسلّم منهما دعوة للمشاركة في تشييع السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في مدينة كميل شمعون الرياضية.

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