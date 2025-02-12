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لبنان

في بعبدا.. عون بحث مع دياب التحديات والمرحلة المقبلة

Lebanon 24
12-02-2025 | 10:53
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واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، إجتماعاته مع رؤساء الحكومة السابقين في إطار التشاور معهم في التطورات الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة.

وفي هذا الاطار إلتقى، عند الثالثة والنصف من بعد الظهر، رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، وكان اللقاء مناسبة لإجراء جولة أفق تناولت الأوضاع العامة من مختلف جوانبها.
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وبعد اللقاء، تحدث الرئيس دياب الى الصحافيين فقال:"استعرضنا مع فخامة الرئيس المرحلة الجديدة في لبنان، وهنأناه على تأليف الحكومة الجديدة".
 
أضاف: "نحن نعلّق امالاً كبيرة على نجاح هذه الحكومة في مواجهتها لكافة التحديات، ونتمنى كل الخير للحكومة ورئيسها. كما تطرقنا خلال اللقاء الى موضوع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من لبنان في 18 شباط الحالي".
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