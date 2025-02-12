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لبنان

بموافقة واشنطن.. هذا ما ستفعله إسرائيل في لبنان بعد 18 شباط

Lebanon 24
12-02-2025 | 11:14
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الاربعاء، عن مسؤولين كبار بالحكومة الاسرائيلية أنّ "إسرائيل حصلت على إذن أميركي بالبقاء بعد تاريخ وقف إطلاق النار أي 18 شباط في عدة نقاط في لبنان".
 
وفي السياق نفسه، أفادت قناة "كان" عن وزراء في الكابينت أن "إسرائيل حصلت على موافقة واشنطن للبقاء بعدد من المواقع في لبنان إلى ما بعد الموعد المحدد لوقف النار". 
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