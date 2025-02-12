Advertisement

لبنان

بالصور.. الحريري يزور بري في عين التينة

Lebanon 24
12-02-2025 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1319561-638749833749937361.jpeg
Doc-P-1319561-638749833749937361.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس سعد الحريري.
 
وجرى خلال اللقاء بحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، وبعد ذلك غادر الحريري دون الادلاء بأي تصريح.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري: تحية إجلال وتقدير لأبناء القرى الحدودية الجنوبية وفعلكم اليوم أكد أن مقاييس الوطنية والإنتماء للبنان هو أنتم
lebanon 24
13/02/2025 00:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري: أتقدم باسم الأمة اللبنانية وباسم اللبنانيين جميعاً بالتهنئة لاسيما في هذه الظروف الحرجة التي يمرّ بها الجنوب وسط الحرب الإسرائيلية
lebanon 24
13/02/2025 00:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي التطورات في لبنان والخرقات الاسرائيلية (الميادين)
lebanon 24
13/02/2025 00:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا إنسحاب منها".. إسرائيل تبني 5 مواقع داخل لبنان!
lebanon 24
13/02/2025 00:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

نبيه بري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:04 | 2025-02-12
16:56 | 2025-02-12
16:40 | 2025-02-12
16:30 | 2025-02-12
15:56 | 2025-02-12
15:37 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24