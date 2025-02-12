بالصور.. الحريري يزور بري في عين التينة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس سعد الحريري.

وجرى خلال اللقاء بحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، وبعد ذلك غادر الحريري دون الادلاء بأي تصريح.