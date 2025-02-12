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لبنان

صوت قوي يهزّ بيروت وضواحيها.. ماذا تبيّن؟

Lebanon 24
12-02-2025 | 12:10
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سُمع صوت قوي في أرجاء العاصمة بيروت وضواحيها، وقد حصل الأمر نفسه في مناطق المتن وجونيه.

ايضًا، خرق الطيران الحربي المعادي جدار الصوت على دفعتين فوق مناطق البقاع وأحدث ارتجاجا قويا في المنازل .

وتقول المعلومات الأولية أن طائرات حربية إسرائيلية خرقت جدار الصوت على دفعتين فوق  بيروت ومناطق لبنانية عدة، ما أدى إلى نشوء صوت قوي.
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وتزامن هذا الأمر مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق العاصمة.
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