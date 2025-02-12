بالصورة.. شاهدوا ماذا حصل في "بحر لبنان"

شهد شاطئ عرمان - المنية، اليوم الأربعاء، ظاهرة طبيعية نادرة تُعرف باسم "الشاروق البحري".





وجرى التقاط صور للدوامة المائية التي تشكلت فوق سطح البحر، في مشهد لافت جداً.





ويحدث "الشاروق البحري" نتيجة مرور عاصفة رعدية فوق البحر، حيث تنشأ الدوامة من سطح المياه نحو السماء بفعل التقاء كتل هوائية باردة مع هواء دافئ ورطب، مما يؤدي إلى تحركها بشكل دائري فوق البحر.

Advertisement