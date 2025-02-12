أمرٌ "رفضه" جوزاف عون وتبلغه ماكرون.. ما هو؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن تاريخ 18 شباط الجاري يُفترض أن يكون الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.

ونقلت القناة عن مصادر أميركية قولها إنَّ إسرائيل حاولت أن تضغط قبل التمديد الأول لوقف إطلاق النار لكي يصبح وجودها شبه دائم في مواقع 5 تعتبرها حساسة جنوبا وتطل على المستوطنات وقد ووجهت برفض قاطع من رئاسة الجمهورية اللبنانية.

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ضغط فرنسي

إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية إنَّ فرنسا لعبت دوراً وسيطاً في المفاوضات، موضحة أنَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل أكثر من مرة برئيس الجمهورية جوزاف عون وتواصل مع الجانب الإسرائيلي وأبلغه رفض عون القاطع لأي إبقاء على أي موقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت القناة أنّ الضغط الفرنسي واللبناني وبعدهما القناعة الأميركية سيدفعان بإسرائيل إلى الانسحاب الكامل في تاريخ 18 شباط الجاري.





