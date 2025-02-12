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لبنان
مخزومي: نتمنى على الحكومة الجديدة أن تُعطي الدعم الكامل للجيش لتطبيق القرارات الدولية
Lebanon 24
12-02-2025
|
14:57
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زار رئيس "حزب الحوار الوطني"، النائب فؤاد مخزومي، مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، يرافقه رئيس المكتب السياسي لـ "حزب الحوار"، السفير السابق بسام النعماني، ونائب الأمين العام للحزب دريد عويدات، والمدير الإداري طلال القيسي، والمدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح. وعرض معه للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة هي لتهنئة سماحته في مناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنياً أن تكون هذه السنة سنة خير وبركة على لبنان واللبنانيين. وعوّل على الحكومة الجديدة لتأخذ بالبلد إلى بر الأمان.
وتطرق مخزومي إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجمعيات والمنظمات الأهلية لنتمكن من مساعدة أهلنا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد أن "مؤسسة مخزومي تبذل الجهود في هذا الصدد ويدها ممدودة للجميع".
وفي ما يتعلق بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في 18 شباط الجاري، تمنى مخزومي على الحكومة الجديدة أن "تُعطي الدعم الكامل للجيش اللبناني لتطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701 بكافة مندرجاته، ولنؤكد للمجتمع الدولي بأننا نقوم بكل ما يلزم"، ومؤكداً "ضرورة تهيئة الأرضية لنحصل على الدعم اللازم لإعادة إعمار الجنوب".
من جهة أخرى، أبدى مخزومي رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال: إننا نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ونشد على يدها، مذكراً بمبادرة الأرض مقابل السلام التي أطلقها المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز من بيروت عام 2002، ومؤكداً على ضرورة قيام دولة فلسطينية. (الوكالة الوطنية)
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