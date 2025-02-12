بشأن مزارع شبعا.. خطوة قد يفعلها لبنان

Advertisement

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر دبلوماسية قولها، اليوم الأربعاء، إنّ ملف مزارع شبعا متروك للبت فيه بعد معرفة الموقف السوري منه، وأضافت: "إذا اعتبرت دمشق أن شبعا سورية، فعلى لبنان حينها أن يتوجّه إلى الأمم المُتحدة لإثبات لبنانيتها".