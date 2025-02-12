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لبنان

عن الـ100 دولار في لبنان.. خبرٌ جديد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2025 | 15:37
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لاحظ مواطنون قيام مصارف عديدة بوضع أوراق من الـ100 دولار القديمة في الصرافات الآلية، ما يجعل المواطن ملزماً بتقاضيها.
 
ورغم أن هذه الورقة النقدية صحيحة وسارية المفعول ومُعتمدة بشكل رسمي، إلا أن صرافين يمتنعون عن قبولها أو دفع 95 دولاراً مقابل شرائها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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