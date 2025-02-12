عن الـ100 دولار في لبنان.. خبرٌ جديد!

لاحظ مواطنون قيام مصارف عديدة بوضع أوراق من الـ100 دولار القديمة في الصرافات الآلية، ما يجعل المواطن ملزماً بتقاضيها.

ورغم أن هذه الورقة النقدية صحيحة وسارية المفعول ومُعتمدة بشكل رسمي، إلا أن صرافين يمتنعون عن قبولها أو دفع 95 دولاراً مقابل شرائها.