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لبنان

مزاعم إسرائيلية تطال مطار بيروت.. ماذا قال أدرعي؟

Lebanon 24
12-02-2025 | 15:56
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زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الاربعاء، أنّ "فيلق القدس الإيراني وحزب الله استغلا على مدار الأسابيع الأخيرة مطار بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل". 

تابع: "يبقى جيش الاسرائيلي على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار وينقل معلومات معينة بشكل متواصل لاحباط أعمال النقل هذه. رغم الجهود المبذولة تشير تقديراتنا إلى نجاح بعض من محاولات تهريب الأموال هذه". 

اضاف: "الجيش الاسرايلي لن يسمح بتسلح حزب الله وسيعمل من خلال جميع الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وذلك لضمان أمن مواطني إسرائيل".

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