مزاعم إسرائيلية تطال مطار بيروت.. ماذا قال أدرعي؟

#عاجل ‼️ يستغل فيلق القدس الإيراني وحزب الله الارهابي على مدار الأسابيع الأخيرة #مطار_بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد دولة إسرائيل.



🔸يبقى جيش الدفاع على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار وينقل… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 12, 2025 Advertisement

تابع: "يبقى جيش الاسرائيلي على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار وينقل معلومات معينة بشكل متواصل لاحباط أعمال النقل هذه. رغم الجهود المبذولة تشير تقديراتنا إلى نجاح بعض من محاولات تهريب الأموال هذه".اضاف: "الجيش الاسرايلي لن يسمح بتسلح حزب الله وسيعمل من خلال جميع الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وذلك لضمان أمن مواطني إسرائيل".