بين غزة ولبنان.. تقرير إسرائيلي يكشف "خطة إيرانية"!

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنه "يجب على إسرائيل والولايات المتحدة أن تبذلا أقصى الجهود الممكنة لمنع إيران من إعادة بناء حركة حماس في غزة أو المُخاطرة بمحو إنجازات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب وتمكين إرهابيي حماس من تنفيذ هجوم آخر على غرار ما حصل يوم 7 تشرين الأول 2023".

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ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمام وفد "حماس" في طهران يوم السبت بشأن الحاجة إلى إعادة بناء غزة لا تترك مجالاً للشك في طموح إيران إلى ترميم البنية التحتية لحماس، التي تضررت بشدة أثناء الحرب، وأضافت: "تبين التجربة أن عملية إعادة الإعمار هذه سوف تركز على حماس وليس على السكان المدنيين في غزة".

وأكمل: "بمساعدة إيرانية، ستتمكن حماس من إعادة بناء شبكتها تحت الأرض، في حين تترك سكان غزة بلا مأوى أو حماية من القصف الذي ستضطر إسرائيل إلى تنفيذه رداً على هجمات حماس التي، كما هي العادة، ستنطلق من داخل المراكز السكانية المدنية. ومن خلال القيام بذلك، فإن النظام الذي يقوده خامنئي متواطئ في الخطوات التي ارتكبتها حماس".

وأردف: "إن القوة الإيرانية المسؤولة عن تسهيل عمل حماس هي قوة القدس، وتحديداً الوحدة 190، التي تتولى عمليات التهريب. وتعتمد هذه الوحدة على مجموعة متنوعة من البنى التحتية المدنية المزعومة، بما في ذلك منظمات المساعدات الإنسانية والجمعيات الدينية. لقد اكتسبت هذه الوحدة خبرة كبيرة، كما يتضح من الترسانة المتنوعة التي امتلكتها حماس عشية مذبحتها في السابع من تشرين الأول".

وأضاف: "إن أمر خامنئي بإعادة بناء حماس يسلط الضوء على دور طهران في الحرب وأهمية استعادة محور المقاومة لأمن إيران. لم يعد من الممكن السماح لإيران بالبقاء خلف الكواليس، والاختباء وراء شبكتها من الوكلاء. لقد عانت طهران بالفعل من ضربات كبيرة خلال الحرب، بما في ذلك خسارة ضباط كبار في فيلق القدس على نطاق لم نشهده منذ الثورة في إيران".

وقال: "على الرغم من نفي خامنئي، فإن أمن طهران يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرات محور المقاومة، الذي يعمل كدرع دفاعي لها. وعلى هذا، فإن توجيهاته بإعادة بناء حماس تؤكد على الحاجة الملحة إلى استعادة شبكة وكلاء إيران، بما في ذلك حزب الله".

وأكمل: "إن إسرائيل تعمل بنشاط على إحباط جهود إيران وحزب الله لإعادة إنشاء طرق التهريب ونقل شحنات الأسلحة. وفي الاستجابة لهذه التحديات، أنشأت إيران في الأشهر الأخيرة طريقاً جوياً للتهريب من طهران إلى مطار بيروت، الأمر الذي استلزم اتخاذ إسرائيل تدابير مضادة بدعم أميركي"، وفق ما زعمت الصحيفة.

وقال: "علاوة على ذلك، يتعين على إسرائيل والولايات المتحدة أن تعملا على الترويج لخطة استراتيجية شاملة لشن حرب شاملة ضد حماس. ويتلخص أحد العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية في قطع العلاقات مع إيران، التي تشكل المصدر الأساسي للدعم المالي والعسكري ـ وهي الموارد التي تحتاج إليها حماس الآن بقدر ما تحتاج إلى الهواء الذي تتنفسه".