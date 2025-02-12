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لبنان

"لا إنسحاب منها".. إسرائيل تبني 5 مواقع داخل لبنان!

Lebanon 24
12-02-2025 | 16:40
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قالت هيئة البث الإسرائيليّة، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها.
 
 
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وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة البث نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وافقت على بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع داخل لبنان بعد التاريخ المتفق عليه لإنسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان والمحدد يوم 18 شباط الجاري.

من جانبها، أكدت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما بُث عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار لما بعد عيد الفطر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وقال إن قواته ستبقى على الأرض.

ويتزامن ذلك مع مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون دول الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان قبل 18 شباط الجاري، مشيراً إلى أن لبنان متمسك بحقه في استعادة كامل أراضيه وفق القرارات الدولية.

وفي تصريحه، شدد عون على ضرورة التزام إسرائيل بالمهلة المحددة للانسحاب من الأراضي اللبنانية، محذراً من تداعيات أي مماطلة في تنفيذ هذه الخطوة. 
 
 

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