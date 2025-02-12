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لبنان
من خلال رحلات مدنية.. إسرائيل تتهم حزب الله وفيلق القدس باستغلال مطار بيروت لتهريب أموال
Lebanon 24
12-02-2025
|
23:27
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اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، "حزب الله" و"فيلق القدس" الإيراني باستغلال مطار بيروت الدولي في عمليات تهريب أموال.
وأفاد أدرعي على حسابه في "تلغرام" بأن "فيلق القدس الإيراني وحزب الله، يستغلان على مدار الأسابيع الأخيرة مطار بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل"، بحسب زعمه.
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وأضاف: "يبقى الجيش الإسرائيلي على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار، وينقل معلومات معينة بشكل متواصل لإحباط أعمال النقل هذه".
وتابع: "رغم الجهود المبذولة تشير تقديراتنا إلى نجاح بعض من محاولات تهريب الأموال هذه".
وشدد على أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بتسلح حزب الله وسيعمل من خلال جميع الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وذلك لضمان أمن مواطني دولة إسرائيل".
وكانت مصادر استخباراتية غربية قد كشفت لسكاي نيوز عربية، الشهر الماضي، أن دبلوماسيين إيرانيين، استخدموا شركات طيران أجنبية لنقل أموال إلى حزب الله بسبب الرقابة الإسرائيلية على شركات الطيران الإيرانية.(سكاي نيوز)
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