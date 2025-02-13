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لبنان

هذه الطرق مقطوعة بالثلوج

Lebanon 24
13-02-2025 | 00:00
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الأرز  

كفردبيان – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

الهرمل – سير الضنية

الهرمل – القبيات   
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معاصر الشوف – كفريا  
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