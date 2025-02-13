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لبنان

إطلاق نار وقذائف آر بي جي.. هذا ما حصل ليلا في مخيم برج البراجنة

Lebanon 24
13-02-2025 | 00:00
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وقع إشكال ليلا داخل مخيم برج البراجنة في بيروت تخلله إطلاق نار كثيف وإطلاق قذائف من نوع آر بي جي، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".
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إشكال

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برج البراجنة

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