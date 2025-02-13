12
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إطلاق نار وقذائف آر بي جي.. هذا ما حصل ليلا في مخيم برج البراجنة
Lebanon 24
13-02-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال ليلا داخل مخيم برج البراجنة في بيروت تخلله إطلاق نار كثيف وإطلاق قذائف من نوع آر بي جي، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال في مخيم عين الحلوة.. وسقوط جريح (فيديو)
Lebanon 24
إشكال في مخيم عين الحلوة.. وسقوط جريح (فيديو)
13/02/2025 08:05:42
13/02/2025 08:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة صوتية في حي السائق في مخيم برج البراجنة
Lebanon 24
قنبلة صوتية في حي السائق في مخيم برج البراجنة
13/02/2025 08:05:42
13/02/2025 08:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من خلال رحلات مدنية.. إسرائيل تتهم حزب الله وفيلق القدس باستغلال مطار بيروت لتهريب أموال
Lebanon 24
من خلال رحلات مدنية.. إسرائيل تتهم حزب الله وفيلق القدس باستغلال مطار بيروت لتهريب أموال
13/02/2025 08:05:42
13/02/2025 08:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تحذر: تمويل مخيمات شمال سوريا "لن يستمر"
Lebanon 24
واشنطن تحذر: تمويل مخيمات شمال سوريا "لن يستمر"
13/02/2025 08:05:42
13/02/2025 08:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال
مخيم
برج البراجنة
بيروت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ100 دولار في لبنان.. خبرٌ جديد!
Lebanon 24
عن الـ100 دولار في لبنان.. خبرٌ جديد!
15:37 | 2025-02-12
12/02/2025 03:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوجٌ والكتل الرطبة ستشتدّ مساء اليوم.. الأب إيلي خنيصر عن الطقس: الآتي سيكون جميلاً
Lebanon 24
ثلوجٌ والكتل الرطبة ستشتدّ مساء اليوم.. الأب إيلي خنيصر عن الطقس: الآتي سيكون جميلاً
08:29 | 2025-02-12
12/02/2025 08:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حديثها عن الاكتئاب وتفكيرها في الانتحار بسببه.. هذا ما فعله تامر حسني مع طليقته (صورة)
Lebanon 24
بعد حديثها عن الاكتئاب وتفكيرها في الانتحار بسببه.. هذا ما فعله تامر حسني مع طليقته (صورة)
11:42 | 2025-02-12
12/02/2025 11:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه رسالة "جدار الصوت" فوق بيروت
Lebanon 24
هذه رسالة "جدار الصوت" فوق بيروت
13:30 | 2025-02-12
12/02/2025 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قوي يهزّ بيروت وضواحيها.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قوي يهزّ بيروت وضواحيها.. ماذا تبيّن؟
12:10 | 2025-02-12
12/02/2025 12:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:47 | 2025-02-13
سقوط خزان مياه من أحد الأبنية في الميناء
00:00 | 2025-02-13
هذه الطرق مقطوعة بالثلوج
23:30 | 2025-02-12
مَنْ تدعم واشنطن لبنان أم إسرائيل للانسحاب جنوباً؟
23:27 | 2025-02-12
من خلال رحلات مدنية.. إسرائيل تتهم حزب الله وفيلق القدس باستغلال مطار بيروت لتهريب أموال
23:08 | 2025-02-12
التعيينات الامنية من أولويات الحكومة فهل تتم دفعة واحدة؟
23:06 | 2025-02-12
أورتاغوس تمهّد الطريق لحضور أميركي طويل
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
13/02/2025 08:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
13/02/2025 08:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
13/02/2025 08:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24