سقوط خزان مياه من أحد الأبنية في الميناء

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سقط خزان مياه من الطابق العاشر في أحد أبنية شارع علم الدين بمدينة الميناء ـ طرابلس صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بسيارتين مركونتين أسفل المبنى، من دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق ما أفادت مندوة