Advertisement

لبنان

مصلحة الليطاني وجهت مراسلات الى الحجار عن الوضع البيئي للنهر

Lebanon 24
13-02-2025 | 01:49
A-
A+
Doc-P-1319772-638750334329346734.jpg
Doc-P-1319772-638750334329346734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انها وجهت مراسلات عدة الى  وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار حول الوضع البيئي لنهر الليطاني، تضمن الكتاب الاول التنبيه من استغلال التراخيص الصادرة عن الجهات الادارية المختلفة المتعلقة بالاستصلاح الزراعي للقيام باستثمار مرامل ومحافر واقترحت المصلحة حجب وزارة الداخلية لاذونات نقل الناتج لضمان عدم استغلال هذه التراخيص والتلاعب في وجهة الاستخدام.
Advertisement

و في كتاب آخر  طلبت المصلحة اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل او المقفلة بقرار اداري لا سيما في جبال الريحان والعيشية مخالفة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات وبمثابة غطاء لاستثمار جديد، واكدت وجوب التحفظ على اعمال سحب او نقل الستوكات من والى العقارات التي يثبت الكشف الفني انها قد تؤثر على نهر الليطاني والتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية والضريبية.

وطلبت المصلحة  في كتاب ثالث التعميم على البلديات في الحوض  الادنى التنسيق مع المصلحة قبل تنفيذ اي اشغال تتعلق بتنظيف مجرى نهر الليطاني لضمان عدم تجيير نتائج الاشغال العامة الى متعهدي الرمول والمنتزهات، و حماية الضفاف التابعة للنهر،

كما طلبت منع البلديات في حوض نهر الليطاني من اعطاء تراخيص بالبناء في العقارات المحاذية لنهر الليطاني الا بعد مراجعة التنظيم المدني واظهار حدود من الدوائر المختصة لحماية الاملاك النهرية.

وفي سبيل حماية الموارد المائية طلبت المصلحة في كتاب آخر تكليف المحافظة والبلديات المعنية بإتخاذ تدابير زجرية بحق بعض المزارع القائمة في الحوض الادنى لنهر الليطاني في جبال العيشية والريحان والتي تؤثر على نوعية المياه وتلوث المجاري المائية التي تصب في نهر الليطاني وتخالف القرار 16/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 21 اذار 2001 والمتعلق بالشروط البيئية لرخص انشاء و/او استثمار مزارع الابقار و/او الطيور الداجنة و/او الحيوانات الاليفة.

وفي اطار التحضير للانتخابات البلدية اودعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وزارة الداخلية جدول بالبلدات المغذاة بصورة مباشرة وغير مباشرة من محطات التوتر المتوسط التابعة للمعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة بهدف لحظها في خطة الوزارة لتزويد مراكز الاقتراع بالطاقة واقترحت المصلحة التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان لتحديد القدرة المتوجب انتاجها خلال فترة الانتخابات وطريقة توزيعها وبرامج التقنين لتأمين التيار خلال العملية الانتخابية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:12 | 2025-02-13
04:34 | 2025-02-13
04:31 | 2025-02-13
04:30 | 2025-02-13
04:25 | 2025-02-13
04:22 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24