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لبنان
ضاهر: إرث رفيق الحريري باقٍ في كل زاوية من الوطن
Lebanon 24
13-02-2025
|
02:12
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كتب النائب ميشال ضاهر على منصة "إكس": "في ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نستذكر رجل الدولة الذي حمل مشروع النهوض بلبنان، وأرسى أسس الإعمار والاستقرار. غاب الجسد، لكن إرثه الوطني باقٍ في كل زاوية من هذا الوطن الذي أحبّه وضحّى لأجله".
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Lebanon 24
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الحريري
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