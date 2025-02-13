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لبنان

حبيش دعا الى اوسع مشاركة في ذكرى الحريري

Lebanon 24
13-02-2025 | 02:39
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استذكر النائب السابق هادي حبيش بمناسبة الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إرثه السياسي والوطني، مؤكدًا أن "مسيرة الاعتدال والبناء التي أرسى دعائمها ما زالت حية في وجدان اللبنانيين". كما شدد على أهمية دور الرئيس سعد الحريري في مواصلة نهج والده، داعيًا إلى أوسع مشاركة في إحياء الذكرى في الرابع عشر من شباط..
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