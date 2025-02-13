حبيش دعا الى اوسع مشاركة في ذكرى الحريري

استذكر النائب السابق هادي حبيش بمناسبة الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إرثه السياسي والوطني، مؤكدًا أن "مسيرة الاعتدال والبناء التي أرسى دعائمها ما زالت حية في وجدان اللبنانيين". كما شدد على أهمية دور الرئيس سعد الحريري في مواصلة نهج والده، داعيًا إلى أوسع مشاركة في إحياء الذكرى في الرابع عشر من شباط..

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