رئيس الجمهورية تسلَّم دعوة للمشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين

تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعوة للمشاركة في تشييع الأمين العام السابق لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك خلال استقباله وفدًا من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد.

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