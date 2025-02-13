Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية تسلَّم دعوة للمشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين

Lebanon 24
13-02-2025 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1319798-638750373304984612.jpg
Doc-P-1319798-638750373304984612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعوة للمشاركة في تشييع الأمين العام السابق لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك خلال استقباله وفدًا من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي استقبل وفدا من "الوفاء للمقاومة" وتسلّم دعوة للمشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين
lebanon 24
13/02/2025 11:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب تسلم من وفد "حزب الله" دعوة للمشاركة في تشييع نصرالله
lebanon 24
13/02/2025 11:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" بدأ جولة للدعوة تشييع نصرالله وصفي الدين
lebanon 24
13/02/2025 11:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نعيم قاسم: 23 شباط موعد تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين
lebanon 24
13/02/2025 11:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهورية

تسلَّم

للمشاركة

تشييع

نصرالله

الدين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:12 | 2025-02-13
04:34 | 2025-02-13
04:31 | 2025-02-13
04:30 | 2025-02-13
04:25 | 2025-02-13
04:22 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24