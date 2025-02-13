جعجع التقى عائلة المرحوم كلود ابو انطون

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، عائلة المرحوم كلود ابو انطون، في حضور منسق منطقة بعبدا جورج مزهر. تأتي الزيارة، بحسب بيان، "لشكر جعجع على تعزية العائلة بفقيدها الغالي، وكانت مناسبة قدمت فيها العائلة لجعجع هدية تذكارية وهي درع تحمل صورة تجمع رئيس القوات والمرحوم كلود ابو انطون".

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