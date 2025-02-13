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لبنان

وزير الصحة: الأمانة كبيرة والتعاون أساسي للنهوض بالقطاع

Lebanon 24
13-02-2025 | 03:57
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أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين، خلال حفل التسليم والتسلّم، أن المسؤولية الملقاة على عاتقه تتطلب تعاون الجميع، قائلاً: "حملها بدّو كتاف، مش بس الوزير ولكن الجميع".

وشدد على أن اللجان المختصة والكفاءات ستكون الركيزة الأساسية في اتخاذ القرارات، مع ضرورة اعتماد خيارات مدروسة وأولويات مبنية على الحاجة وليس العاطفة.
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وأشار ناصر الدين إلى أن الصحة حق لجميع اللبنانيين، وليست مرتبطة بفئة أو منطقة معينة، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف الجهات ضروري لضمان حصول الجميع على هذه الخدمة الإنسانية.
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