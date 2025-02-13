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لبنان

وديع الخازن: عدم انسحاب العدو في 18 الحالي يكشف نوايا غير مُعلنة

Lebanon 24
13-02-2025 | 03:57
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حذر الوزير السابق وديع الخان في بيان من التطوّرات الخطيرة في الجنوب. ورأى ان "المشهد في الجنوب يحمل في طياته أبعادًا تتجاوز الظاهر، فعدم إنسحاب العدوّ الإسرائيلي من تلك المناطق في 18 الجاري يكشف عن نوايا غير مُعلنة، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن الغاز والثروات الطبيعية التي تفوح رائحتها من هناك، وما يجري في الكواليس حول إمكانية استبدال الجيش الإسرائيلي بقوات أميركية يعكس بوضوح طبيعة المُخططات الجارية لتكريس واقع جديد يخدم مصالح قوى كبرى".
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وقال: "إن التاريخ يُعيد نفسه، وما شهدناه في الخليج والمملكة العربية السعودية عند اكتشاف النفط في القرن الماضي يجب أن يكون درساً للحكومة في قراءة التحوّلات الجيوسياسية بحكمة وحذر. واليوم، يبدو أن اللعبة نفسها تتكرّر، لكن مع ثروات أخرى ومعادلات مختلفة، وهو ما يستوجب يقظة سياسية وإستراتيجية واضحة لحماية الحقوق والثروات الوطنية من أي محاولات إستغلال أو فرض واقع يخدم أجندات خارجية".
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