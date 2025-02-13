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لبنان

البعريني: نسعى إلى انطلاقة العمل في البلاد ونجاح العهد

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:05
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كشف النائب وليد البعريني في حديث اذاعي عن تنسيق بين تكتل "الاعتدال الوطني" والنواب السنة لعقد اجتماع قريب وحسم الموقف تجاه حجب الثقة عن الحكومة الجديدة من عدمه".

وأشار إلى أن "الموقف النهائي في انتظار البيان الوزاري"، معددا البنود التي سترسم مسار قرار التكتل من الثقة ومنها "اعتماد اللامركزية الموسعة والتعيينات وسائر الخدمات لتوفير انتظام عمل المؤسسات".
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وردا على سؤال عن التواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام بعد التشكيل، اكد ان "التواصل محجوب لكن "العتب على قدر المحبة والمسألة ليست شخصية لأننا نكن الاحترام لشخص الرئيس نواف سلام والتكتل يسعى الى انطلاقة العمل في البلاد ونجاح العهد".
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