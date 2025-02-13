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لبنان

ميقاتي غادر بيروت الى المانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن"

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:12
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غادر الرئيس نجيب ميقاتي بيروت اليوم الى المانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن" السنوي في دورته الحادية والستين الذي يبدأ اعماله غدا .
ويشارك في المؤتمر زعماء عالميون وشخصيات سياسية عامة، ومن أهدافه المساهمة في حل النزاعات بالطرق السلمية.
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المعهد العربي للتخطيط
وكان الرئيس ميقاتي استقبل في دارته وفدا من  "المعهد العربي للتخطيط" ضم المدير العام  الدكتور عبدالله فهد الشامي، ورئيس  الجهاز الإداري كريم عادل درويش.
كما حضر اللقاء رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" السيدة لمياء المبيض البساط والدكتور عبدالرزاق قرحاني.
بعد  اللقاء  أعرب الدكتور عبدالله الشامي للرئيس ميقاتي عن شكره العميق على دعمه المتواصل لمسيرة المعهد من خلال رعايته الكريمة للكثير من النشاطات والبرامج والخطط التي قدمها المعهد لصالح لبنان، ومؤكداً له الاستمرار في دعم المسيرة التنموية للجمهورية اللبنانية، وتمنى له كل السداد والتوفيق في المرحلة المقبلة.
وقال: نثمن الدور المحوري الذي قام به دولته خلال توليه رئاسة الحكومة بالرغم من كل الأزمات التي مر بها لبنان حيث ساهم  بحنكته في ايصال  لبنان إلى استعادة العمل بالمؤسسات الرسمية من خلال إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".
وسلم درويش الرئيس ميقاتي رسالة من رئيس مجلس الاعمال اللبناني في الكويت علي حسن خليل جاء فيها: نتوجه اليكم بجزيل الشكر على الجهود الحثيثة التي بذلتموها خلال الفترة التي توليتم فيها رئاسة مجلس الوزراء. وقد كانت مرحلة حافلة بالتحديات والصعوبات على مختلف المستويات، ومع ذلك اظهرتم التزاما وطنيا وارادة صلبة في مواجهة الازمات.
ان قيادتكم الحكيمة رغم كل العوائق، اتاحت العديد من الفرص الانقاذية التي ساهمت في منع تفاقم الازمات وابقاء لبنان على مسار العمل والبناء، ولم تدّخروا جهدا في البحث عن حلول واقعية وعملية تخدم الوطن والمواطن. وكنتم دائما حريصين على الحفاظ على استقرار المؤسسات وتأمين الحد الادنى من الاستمرارية وسط ظروف استثنائية. نسأل الله ان يوفقكم في مسيرتكم المقبلة وأن يكلل جهودكم بالنجاح لما فيه خير للبنان الحبيب وشعبه العظيم".
 
 
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