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لبنان

مصلحة الليطاني: مياه الري في مشروع ري صيدا جزين صالحة

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:17
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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان " أن المياه المستخدمة في مشروع ري صيدا جزين  خضعت بتاريخ 5/2/2025 لتحاليل مخبرية فيزيو-كيميائية وجرثومية شاملة تم إجراؤها وفقًا للتقنيات المعتمدة. وقد أظهرت نتائج هذه التحاليل أن المياه في شبكات الري  لمشروع ري صيدا جزين مطابقة للمعايير حيث لم يتخط أي مؤشر الحد الأقصى المسموح به في مياه الري وفقًا للمعايير البيئية المقررة كما يظهر في الجدول المرفق.
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واكدت " أن المياه في مشروع ري صيدا جزين صالحة للري ولا تشكل أي تهديد للنباتات أو التربة".
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