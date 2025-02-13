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لبنان

لحماية البيئة والموارد المائية.. كتاب من مصلحة الليطاني إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:19
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وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد كتابا طلبت بموجبه إتخاذ الإجراءات العاجلة لإبعاد مخيمات النازحين السوريين عن ضفاف نهر الليطاني والروافد الرئيسية التابعة له في منطقة الحوض الأعلى.
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وأشار الكتاب الى الضرر البيئي الذي تسببه المخيمات العشوائية للنازحين على ضفاف النهر التي تساهم بشكل كبير في تلوث المياه بسبب تصريف النفايات السائلة والصلبة مباشرة إلى النهر، مما يهدد الصحة العامة ويزيد من خطر انتشار الأمراض، واشار الكتاب الى وجود 974 موقعًا للنازحين على ضفاف النهر تتضمن 68645 نازحًا. وتبين أن المياه المبتذلة الناتجة عن هذه المخيمات تقدر بحوالي 2,104,655 متر مكعب سنويًا، تلقى في النهر دون أي معالجة.

في ضوء هذه المعطيات، طلبت المصلحة إبعاد المخيمات عن مجرى النهر بمسافة لا تقل عن 200 متر، وتنظيف المخلفات الناتجة عنها.

وأرفق الكتاب بجداول مفصلة تظهر أعداد النازحين السوريين المتواجدين على ضفاف الليطاني في الحوض الأعلى ومواقع المخيمات وصور تبين التلوث الحاصل.

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