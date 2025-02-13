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لبنان

تمام سلام في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري: نتطلع إلى أن تبقى ذكراه حافزاً للوحدة

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:31
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كتب الرئيس تمام سلام عبر منصة "اكس": "في الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نستذكر رجلاً استثنائياً ترك بصمة لا تمحى في تاريخ لبنان الحديث. كان الرئيس الحريري رمزاً للرؤية الوطنية، والبناء، والاعتدال، والتقدم. حمل في قلبه حلماً بوطن يتجاوز الأزمات، ويصنع مستقبلاً مشرقاً لأبنائه، وقد عمل بلا كلل لتحقيق ذلك الحلم رغم الصعوبات والتحديات.
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نستذكر في هذه المناسبة قيمه الوطنية والإنسانية، ونتطلع إلى أن تبقى ذكراه حافزاً للوحدة والعمل من أجل مستقبل أفضل للبنان.

قد يرحل الرجال العظماء بأجسادهم، لكن أفكارهم وأحلامهم تبقى خالدة في ذاكرة الأجيال. رحم الله رفيق الحريري، وأسكنه فسيح جناته، وألهم لبنان طريق التعافي والازدهار".

 
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