إعلان نتائج الاختبار الرياضي لرتبة مأمور متمرن

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صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان التالي:"تعلن المديرية العامة للأمن العام أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن، المقبولين في الإختبارات الرياضية من الرقم /3001/ ولغاية الرقم /4500/ ضمناً ومواعيد اختباراتهم الطبية، لمزيد من التفاصيل الضغط على الرابط التالي : https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/451 ".