14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تسليم وتسلم في وزارة الصناعة
Lebanon 24
13-02-2025
|
04:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
جرت في وزارة الصناعة قبل ظهر اليوم مراسم التسليم والتسلم بين وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان والوزير الجديد جو عيسى الخوري.
حضر الاحتفال المديرون العامون في الوزارة ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ومستشارو بوشكيان.
Advertisement
والقى الوزير عيسى الخوري كلمة اكد فيها أن" التصميم قائم لتحقيق نهضة في القطاع الصناعي، عبر العمل الجدّي ووضع حلول للتحدّيات والصعوبات التي تواجهه".
وقال:" إن الصناعة أساسية من أجل تأمين وظائف وادخال العملات عبر التصدير، لكنّها مهمّة أيضاً لأنّها تجذّر الناس في أرضهم وتحدّ من الهجرة وتؤمّن الانماء المتوازن والتنمية المستدامة، لا سيّما إذا أنشأنا المدن الصناعية في مختلف المناطق".
وأضاف:"هذه الوزارة سياديّة على صعد عدّة، خصوصاً لأنها تساهم في تحقيق النموّ الاقتصادي والأمن الغذائي في لبنان، كما أن دورها أساسي في تقليص العجز التجاري. سنعمل أيضاً على تعزيز شعار "صنع في لبنان" الذي أصبح بمثابة شعار وعلامة بارزة Brand لتسويق اسم لبنان عالياً في الداخل والخارج. هذا الشعار مرادف للجودة، ويساعد على التصدير وفتح أسواق جديدة، وذلك عبر مواصلة الاعتماد على المعايير وتبنّي المواصفات، وهذا يتمّ بالعمل الدؤوب والمتواصل مع مؤسسة ليبنور ومعهد البحوث الصناعية."
ثم ألقى بوشكيان كلمة جاء فيها:"بقيت حكومتنا ثلاث سنوات ونيّف في السلطة وهو العمر الأطول لحكومات لبنان حتى الآن. قمنا بدورنا بكلّ مسؤولية، في مرحلة دقيقة واجهنا خلالها تحدّيات خطيرة. على الصعيد الشخصي، إذا نجحتُ في وزارة الصناعة بأمر معيّن، فالنجاح موصولٌ إلى جميع الموظّفين إلى جانبي في الوزارة ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية. وإذا حدث تقصير أو اخفاق فإني أتحمّل وزره. عملنا فريق عمل متجانساً، واضعين نصب عيوننا خدمة المواطن أوّلاً، ونموّ الاقتصاد، وتطوير الصناعة. اتّبعنا أساليب تحديثيّة. جعلنا القطاعَ الانتاجيّ الوطني يخرج من بوتقة الحصار المفروض عليه، وعزّزنا الثقة به في السوقيّن المحلي والخارجي. في المقابل تجاوب الصناعيون معنا، ولاقونا في منتصف الطريق. فعملوا بدورهم على الاستثمار والتوسّع والانتشار. غامروا في وقت الحرب. تغلّبوا على العدوان. آثروا البقاء في لبنان، متمسّكين بالأرض، وبالإرث الصناعي، وبعمّالهم الذين كرّسوا حياتهم وبذلوا تضحيات جمّة في المعامل والمشاغل، ورافقوا الأجيال الأولى والثانية والثالثة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ100 دولار في لبنان.. خبرٌ جديد!
Lebanon 24
عن الـ100 دولار في لبنان.. خبرٌ جديد!
15:37 | 2025-02-12
12/02/2025 03:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حديثها عن الاكتئاب وتفكيرها في الانتحار بسببه.. هذا ما فعله تامر حسني مع طليقته (صورة)
Lebanon 24
بعد حديثها عن الاكتئاب وتفكيرها في الانتحار بسببه.. هذا ما فعله تامر حسني مع طليقته (صورة)
11:42 | 2025-02-12
12/02/2025 11:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوجٌ والكتل الرطبة ستشتدّ مساء اليوم.. الأب إيلي خنيصر عن الطقس: الآتي سيكون جميلاً
Lebanon 24
ثلوجٌ والكتل الرطبة ستشتدّ مساء اليوم.. الأب إيلي خنيصر عن الطقس: الآتي سيكون جميلاً
08:29 | 2025-02-12
12/02/2025 08:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه رسالة "جدار الصوت" فوق بيروت
Lebanon 24
هذه رسالة "جدار الصوت" فوق بيروت
13:30 | 2025-02-12
12/02/2025 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. هذا مصير الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
خلال أيام.. هذا مصير الكهرباء في لبنان
14:04 | 2025-02-12
12/02/2025 02:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:12 | 2025-02-13
ميقاتي غادر بيروت الى المانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن"
07:58 | 2025-02-13
سعد الحريري التقى المفتي دريان وزواراً في بيت الوسط
07:25 | 2025-02-13
وزير المالية استقبل جونسون
07:12 | 2025-02-13
أمين سلام للرئيس الشهيد رفيق الحريري: كنت القلب النابض لاعادة اعمار لبنان وبيروت
07:08 | 2025-02-13
الكعكي: الرئيس عون يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب
07:01 | 2025-02-13
بعد رصدهما ومتابعتهما.. أمن الدولة توقف مروّجَي مخدّرات جنوباً
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
13/02/2025 15:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
13/02/2025 15:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
13/02/2025 15:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24