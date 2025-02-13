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لبنان
عون تلقى رسالة تهنئة ودعم من ملك النروج
Lebanon 24
13-02-2025
|
04:57
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نقلت السفيرة النرويجية في لبنان، Hilde Haraldstad، رسالة من ملك النرويج، هارالد الخامس، إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، هنأه فيها على انتخابه، مؤكداً "حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين".
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وبحث رئيس الجمهوريّة أوضاع الجالية اللبنانية في ليبيريا ومالي خلال لقائه السفير اللبناني في البلدين هنري قسطون، الذي استعرض معه العلاقات الثنائية مع كل مِن الدولتين.
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