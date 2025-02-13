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لبنان
وفد من "حزب الله" زار وهاب وسلمه دعوة للمشاركة في تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين
Lebanon 24
13-02-2025
|
05:00
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استقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب وفدا من قيادة "حزب الله" برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي يرافقه عضو المجلس السياسي حسن حدرج ومعاون مدير العلاقات الوطنية سعيد نصر الدين، وحضر الى جانب وهاب نائب رئيس الحزب للشؤون الديبلوماسية الدكتور هشام الاعور، ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية عصمت العريضي .
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وسلم الوفد وهاب وقيادة التوحيد العربي دعوة للمشاركة في تشييع الشهيدين الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله والامين العام السيد هاشم صفي الدين.
وبعد اللقاء صدر بيان مشترك عن المجتمعين اكدوا فيه ان" هذا التشييع كسب قوة جديدة على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم وينظرون الى ان يعلن لبنان يوم التشييع يوم حداد رسمي" .
ونبه المجتمعون من "مخطط ترامب حول تصفية القضية الفلسطينية ودعوته الى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة و السيطرة الاميركية على القطاع وتأييده ضم إسرائيل للضفة الغربية".
ودعوا الى "الوقوف الى جانب الدول العربية التي تواجه هذه البلطجة الاميركية وتحديدا مصر والاردن والسعودية والضغوطات التي تمارس عليهم والتي تأتي في سياق التآمر على القضية الفلسطينية وتصفيتها "، داعين "المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في منع هذا المسار المهدد للسلم والامن الدوليين".
واكد المجتمعون "ثقتهم بالشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة هذا المخطط التدميري، والحرص الى الاستقرار السياسي الداخلي داعين الى" انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية التي أحتلها".
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