تصريح جديد... هذا ما ستقوم به إسرائيل في لبنان بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار

قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر: "قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في الأمد القريب".

وأضاف في حديث لـ"بلومبرغ": "سنحتفظ بـ5 نقاط استراتيجية داخل لبنان بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار".

Advertisement

وتابع قائلاً: "التزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه".