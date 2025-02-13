Advertisement

لبنان

تصريح جديد... هذا ما ستقوم به إسرائيل في لبنان بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار

Lebanon 24
13-02-2025 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1319892-638750469969424800.jpg
Doc-P-1319892-638750469969424800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر: "قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في الأمد القريب". 
 
وأضاف في حديث لـ"بلومبرغ": "سنحتفظ بـ5 نقاط استراتيجية داخل لبنان بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار".
Advertisement
 
وتابع قائلاً: "التزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه". 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:12 | 2025-02-13
07:58 | 2025-02-13
07:25 | 2025-02-13
07:12 | 2025-02-13
07:08 | 2025-02-13
07:01 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24