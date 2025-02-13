Advertisement

لبنان

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يعقد دورته الـ57 في بيت عنيا - حريصا

Lebanon 24
13-02-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1319893-638750471078015666.png
Doc-P-1319893-638750471078015666.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 يعقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دورته الـ 57 من الإثنين 17 الى الخميس 20 شباط الحالي في بيت عنيا - حريصا.

وأشار بيان للأمانة العامة للمجلس إلى أن " المواضيع التي سيعالجها هي: هويّة المجلس وبنيته الهيكليّة، مناقشة وإقرار دليل بشأن التعامل مع حالات التحرّش والتعدّي الجنسي على القاصرين، الاطلاع على عمل اللّجان الأسقفيّة وتقاريرها، الأوضاع الاجتماعيّة والإنسانيّة في الأبرشيات التـي لحقت بها أضرارٌ مباشرةً من جرّاء الحرب، بالإضافة إلى يوبيل الرجاء".
Advertisement

ولفت إلى أنه" بعد صلاة افتتاح الدورة عند الساعة التاسعة، تبدأ الجلسة الأولى بكلمة الافتتاح لرئيس المجلس البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الرّاعي عند التاسعة والنصف فكلمة السفير البابويّ في لبنان المطران باولو بورجيا، على أن تكون جلسات الدورة مغلقة، ما عدا جلسة الافتتاح، وسيصدر عن المؤتمرين يوميًا بيان صحافي عند الساعة الأولى بعد الظهر، كما سيصدر في نهاية الدورة فبيان ختاميّ، يُتلى عبر وسائل الإعلام الخامسة والنصف من بعد ظهر الخميس في 20 الحالي  في بيت عنيا - حريصا".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:12 | 2025-02-13
07:58 | 2025-02-13
07:25 | 2025-02-13
07:12 | 2025-02-13
07:08 | 2025-02-13
07:01 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24