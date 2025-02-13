مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يعقد دورته الـ57 في بيت عنيا - حريصا

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يعقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دورته الـ 57 من الإثنين 17 الى الخميس 20 شباط الحالي في بيت عنيا - حريصا.وأشار بيان للأمانة العامة للمجلس إلى أن " المواضيع التي سيعالجها هي: هويّة المجلس وبنيته الهيكليّة، مناقشة وإقرار دليل بشأن التعامل مع حالات التحرّش والتعدّي الجنسي على القاصرين، الاطلاع على عمل اللّجان الأسقفيّة وتقاريرها، الأوضاع الاجتماعيّة والإنسانيّة في الأبرشيات التـي لحقت بها أضرارٌ مباشرةً من جرّاء الحرب، بالإضافة إلى يوبيل الرجاء".ولفت إلى أنه" بعد صلاة افتتاح الدورة عند الساعة التاسعة، تبدأ الجلسة الأولى بكلمة الافتتاح لرئيس المجلس البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الرّاعي عند التاسعة والنصف فكلمة السفير البابويّ في لبنان المطران باولو بورجيا، على أن تكون جلسات الدورة مغلقة، ما عدا جلسة الافتتاح، وسيصدر عن المؤتمرين يوميًا بيان صحافي عند الساعة الأولى بعد الظهر، كما سيصدر في نهاية الدورة فبيان ختاميّ، يُتلى عبر وسائل الإعلام الخامسة والنصف من بعد ظهر الخميس في 20 الحالي في بيت عنيا - حريصا".