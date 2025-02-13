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لبنان

إشكال وإطلاق نار داخل مهنية

Lebanon 24
13-02-2025 | 05:53
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وقع إشكال اليوم، عند مدخل مهنية صيدا.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، قام شابٌ يبلغ من العمر 17 سنة بإطلاق النار من مسدسٍ حربيّ في الهواء، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
 
إلى ذلك، حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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إشكال

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