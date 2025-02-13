بسبب صاعقة... أضرار كبيرة في منطقة لبنانيّة (صور)

ضربت صاعقة حائط المسجد في منطقة الفوار - قضاء زغرتا، فجر اليوم.

وتسبّبت الصاعقة باحتراق أنظمة الطاقة الشمسية وبأضرار جسيمة في الشبكة الكهربائية في المسجد.

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كما احترقت العديد من الأدوات الكهربائيّة في المنازل القريبة من المسجد.