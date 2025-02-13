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لبنان

بسبب صاعقة... أضرار كبيرة في منطقة لبنانيّة (صور)

Lebanon 24
13-02-2025 | 06:08
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ضربت صاعقة حائط المسجد في منطقة الفوار - قضاء زغرتا، فجر اليوم.
 
 
وتسبّبت الصاعقة باحتراق أنظمة الطاقة الشمسية وبأضرار جسيمة في الشبكة الكهربائية في المسجد.
 
 
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كما احترقت العديد من الأدوات الكهربائيّة في المنازل القريبة من المسجد.
 
  
 
 
 
 
 
 
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13/02/2025 15:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24

صاعقة

الفوار

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