14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العبسي: للحوار بين المكونات الوطنية
Lebanon 24
13-02-2025
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل بطريرك أنطاكية و سائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة وفداً من "التجدد للوطن" برئاسة شارل عربيد ضم اعضاء من الهيئة التنفيذية وآخرين من لجنة المحامين وعددا من العمداء المتقاعدين .
Advertisement
في مستهل اللقاء اعرب العبسي عن ارتياحه لمسار الامور في لبنان بدءاً من انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية الى تشكيل الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام، كما اطلع الوفد على الأوضاع في سوريا وشدد على "ضرورة الحوار بين المكونات التي يتشكل منها المجتمع اللبناني وعلى ضرورة التواصل بين ابناء الطائفة التي هي واحدة من الطوائف الست الرئيسية المؤسسة للكيان اللبناني".
بدوره عرض عربيد للنشاطات التي يقوم بها "التجدد للوطن" وما يسعى اليه من "دور يؤسس لمزيد من التضامن والوحدة الوطنية، وعزمه على عقد مؤتمره الثالث في نيسان المقبل على ان يتمحور حول اللامركزية نظراً لأهميتها في تنمية المناطق و في المشاركة المجتمعية".
من جهة ثانية اكد عربيد "أهمية حضور طائفة الروم الملكيين الكاثوليك التي طالما كانت وما زالت جسر العبور بين مكونات لبنان في الحياة الوطنية ومساهمتها الدائمة في اعلاء شأن لبنان وإزدهاره".
ومن زوار العبسي الدكتور انطوان معلوف واللواء الركن الياس شامية والبروفسور ابراهيم طرابلسي ورئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضرا ومسؤولة مؤسسة "عون الكنيسة في ضيق" في الشرق الاوسط مارييل بطرس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ100 دولار في لبنان.. خبرٌ جديد!
Lebanon 24
عن الـ100 دولار في لبنان.. خبرٌ جديد!
15:37 | 2025-02-12
12/02/2025 03:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حديثها عن الاكتئاب وتفكيرها في الانتحار بسببه.. هذا ما فعله تامر حسني مع طليقته (صورة)
Lebanon 24
بعد حديثها عن الاكتئاب وتفكيرها في الانتحار بسببه.. هذا ما فعله تامر حسني مع طليقته (صورة)
11:42 | 2025-02-12
12/02/2025 11:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوجٌ والكتل الرطبة ستشتدّ مساء اليوم.. الأب إيلي خنيصر عن الطقس: الآتي سيكون جميلاً
Lebanon 24
ثلوجٌ والكتل الرطبة ستشتدّ مساء اليوم.. الأب إيلي خنيصر عن الطقس: الآتي سيكون جميلاً
08:29 | 2025-02-12
12/02/2025 08:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه رسالة "جدار الصوت" فوق بيروت
Lebanon 24
هذه رسالة "جدار الصوت" فوق بيروت
13:30 | 2025-02-12
12/02/2025 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. هذا مصير الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
خلال أيام.. هذا مصير الكهرباء في لبنان
14:04 | 2025-02-12
12/02/2025 02:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:12 | 2025-02-13
ميقاتي غادر بيروت الى المانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن"
08:05 | 2025-02-13
الرئيس عون: أريد ان اترك بعد 6 سنوات وضميري مرتاح
07:58 | 2025-02-13
سعد الحريري التقى المفتي دريان وزواراً في بيت الوسط
07:25 | 2025-02-13
وزير المالية استقبل جونسون
07:12 | 2025-02-13
أمين سلام للرئيس الشهيد رفيق الحريري: كنت القلب النابض لاعادة اعمار لبنان وبيروت
07:08 | 2025-02-13
الكعكي: الرئيس عون يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
13/02/2025 15:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
13/02/2025 15:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
13/02/2025 15:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24