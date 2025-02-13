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لبنان

العبسي: للحوار بين المكونات الوطنية

Lebanon 24
13-02-2025 | 06:45
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 استقبل بطريرك أنطاكية و سائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة وفداً من "التجدد للوطن" برئاسة شارل عربيد ضم اعضاء من الهيئة التنفيذية وآخرين من لجنة المحامين وعددا من العمداء المتقاعدين .
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في مستهل اللقاء اعرب العبسي عن ارتياحه لمسار الامور في لبنان بدءاً من انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية  الى تشكيل الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام، كما اطلع الوفد على الأوضاع في سوريا وشدد على "ضرورة الحوار بين المكونات التي يتشكل منها المجتمع اللبناني وعلى ضرورة التواصل بين ابناء الطائفة التي هي واحدة من الطوائف الست الرئيسية المؤسسة للكيان اللبناني".

بدوره عرض عربيد للنشاطات التي يقوم بها "التجدد للوطن" وما يسعى اليه من "دور يؤسس لمزيد من التضامن والوحدة الوطنية، وعزمه على عقد مؤتمره الثالث في نيسان المقبل على ان يتمحور حول اللامركزية نظراً لأهميتها في تنمية المناطق و في المشاركة المجتمعية".

 من جهة ثانية  اكد عربيد "أهمية حضور طائفة الروم الملكيين الكاثوليك التي طالما كانت وما زالت جسر العبور بين مكونات لبنان في الحياة الوطنية ومساهمتها الدائمة في اعلاء شأن لبنان وإزدهاره".

ومن زوار العبسي الدكتور انطوان معلوف واللواء الركن الياس شامية والبروفسور ابراهيم طرابلسي ورئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضرا  ومسؤولة  مؤسسة "عون الكنيسة في ضيق" في الشرق الاوسط مارييل بطرس. 
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